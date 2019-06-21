Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин подписал в четверг указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию,
Как сообщила пресс-служба Кремля, указ, подписанный 21 июня, принят президентом «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено «обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию».