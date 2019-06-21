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22:54 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — В Кремле назвали условие отмены запрета на авиаперевозки россиян в Грузию, таковым является исчезновение угрозы для их безопасности.

Источник: AP 2019

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин подписал в четверг указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию,

Как сообщила пресс-служба Кремля, указ, подписанный 21 июня, принят президентом «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено «обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию».

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