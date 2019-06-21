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23:13 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт: ссорясь с Россией, Грузия пилит сук, на котором сидит

Антироссийские заявления грузинских политиков абсолютно не спровоцированы — они носят неожиданный характер для Москвы и абсолютно неадекватны, заявил член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

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«При этом примечательно, что причастность Саакашвили к протестам не скрывается даже теми силами, которые стоят за ним.

После ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем: у нас в магазинах снова стали появляться грузинские продукты питания, российские туристы снова начали ездить в Грузию.

Это был аванс Грузии. При этом — могу сказать по собственному опыту участия в международных мероприятиях — Грузия по-прежнему транслировала антироссийскую риторику. В общем, как и в Советском Союзе — все в Грузии создавалось общими силами всей страны.

В целом и сейчас все экономическое благосостояние Грузии сформировано силами России, поскольку почти все грузинские бизнесмены делают капиталы на сотрудничестве с Россией.

Россия — это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит. Запрет авиасообщения — только первый шаг Москвы, реакция на нападения на российских депутатов и антироссийских заявлений.

Если Тбилиси продолжит в том же ключе — со стороны Москвы должны последовать и более жесткие меры в отношении Грузии", — пояснил Григорьев.

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