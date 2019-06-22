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10:18 (мск), источник: RNS

Кравчук указал на проблему команды Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его команду за то, что подчиненные говорят за президента. Об этом Кравчук рассказал в эфире NewsOne, его комментарий приводится на сайте телеканала.

Источник: РИА "Новости"

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», — заявил Кравчук.

Первый глава Украины отметил, что во время его президентства советники говорили лишь с президентом, а с народом общался он сам или его пресс-секретарь. В то же время, данная проблема появилась еще до Зеленского, считает Кравчук.

«Это просто недоразумение, что сейчас глава АПУ говорит от себя, советники от себя. И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно так же, и при Кучме. Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — добавил Кравчук.

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