Кравчук указал на проблему команды Зеленского

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», — заявил Кравчук.
Первый глава Украины отметил, что во время его президентства советники говорили лишь с президентом, а с народом общался он сам или его пресс-секретарь. В то же время, данная проблема появилась еще до Зеленского, считает Кравчук.
«Это просто недоразумение, что сейчас глава АПУ говорит от себя, советники от себя. И это не только сейчас, при Порошенко было абсолютно так же, и при Кучме. Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — добавил Кравчук.