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14:20 (мск), источник: Известия

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина» в субботу, 22 июня.

Источник: Reuters

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — рассказал бывший украинский лидер.

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Кроме того, Порошенко опроверг обвинения в продаже украинской газотранспортной системы (ГТС), назвав их ложными.

19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против Порошенко. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства, заявил юрист Андрей Портнов.

С мая ГБР было возбуждено четыре дела в отношении Порошенко. В частности, против него выдвинули обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также в попытке узурпации судебной власти, сообщает «Газета.ру».

14 июня сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными некоторые положения указа пятого президента страны Петра Порошенко о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Петра Порошенко обвиняют в захвате власти
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