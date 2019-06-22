Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — рассказал бывший украинский лидер.
Кроме того, Порошенко опроверг обвинения в продаже украинской газотранспортной системы (ГТС), назвав их ложными.
19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против Порошенко. Его обвиняют в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства, заявил юрист Андрей Портнов.
С мая ГБР было возбуждено четыре дела в отношении Порошенко. В частности, против него выдвинули обвинения в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также в попытке узурпации судебной власти, сообщает «Газета.ру».
14 июня сообщалось, что Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными некоторые положения указа пятого президента страны Петра Порошенко о создании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).