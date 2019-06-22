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15:21 (мск), источник: РИА Новости

Экс-игрок КВН выдвинулся от партии Зеленского в депутаты Рады от Донбасса

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Украинский актер, телеведущий и бывший игрок КВН Сергей Сивохо подтвердил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Донецкой области от партии «Слуга народа» нынешнего президента Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

«Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу (“Слуги народа” — ред.) по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — сказал Сивохо украинскому «Громадскому ТВ».

Средства на финансирование предвыборной кампании Сивохо собирает «по друзьям».

«Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно», — отметил актер.

Приоритетом в случае прихода в Раду Сивохо назвал восстановление Донбасса. «Приоритет — это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же “государство в смартфоне”, много интересных вещей для меня, даже медицина», — добавил он.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

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