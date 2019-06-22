Экс-игрок КВН выдвинулся от партии Зеленского в депутаты Рады от Донбасса

«Что стало причиной? Личные отношения с президентом. Я видел очень тяжелую работу (“Слуги народа” — ред.) по подбору мажоритарщиков именно в Донецкой области, а это мой родной регион, и когда президент обратился ко мне за помощью, я не смог отказать», — сказал Сивохо украинскому «Громадскому ТВ».
Средства на финансирование предвыборной кампании Сивохо собирает «по друзьям».
«Как и все кандидаты, у которых не очень много денег. Сейчас пытаемся собрать что-то, это очень сложная задача, конечно», — отметил актер.
Приоритетом в случае прихода в Раду Сивохо назвал восстановление Донбасса. «Приоритет — это восстановление Донбасса, безусловно. Меня также очень интересуют новые технологии, то же “государство в смартфоне”, много интересных вещей для меня, даже медицина», — добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.