Бурджанадзе надеется, что Россия ограничится туристическим эмбарго

Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. После этих слов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
«После ряда антироссийских выступлений на проспекте Руставели можно было ожидать определенную реакцию со стороны России. К сожалению, отмена авиасообщения, это очень печально. Во-первых, это способствовало контактам между людьми, начиналось потепление, хотя бы на человеческом уровне, а с другой стороны, это было важно для экономики Грузии, поскольку туристический бизнес для Грузии очень важен. Это будет очень большим уроном для экономики страны», — заявила Бурджанадзе РИА Новости.
Политик обвинила во всем скандале «неэффективную власть Бидзины Иванишвили». Она считает, что именно руководство и их действия стали причиной того, что страна теперь терпит ущерб. Бурджанадзе считает, что «радикальные силы пытаются использовать справедливую реакцию народа, чтобы вновь ввести в тупик грузино-российские отношения».
«Я очень хотела бы надеяться, что российская сторона ограничится только прекращением авиаполетов и больше не последует никаких дополнительных запретов. Было сказано, что это решение будет действовать до нормализации ситуации в Грузии, и я надеюсь, что вскоре все урегулируется», — добавила Бурджанадзе.
По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из РФ и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.