20:50 (мск), источник: ТАСС
ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
В Центризбиркоме заявили, что устав, наименование и символика партии не соответствует закону.
КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля. Такое решение было принято на заседании ЦИК, которое транслировалось гражданской сетью «Опора» в Facebook.
В Центризбиркоме заявили, что устав, наименование и символика партии не соответствует закону Украины «Об осуждении коммунистического и
На заседании ЦИК Украины среди прочего рассматривал вопросы о регистрации ряда других политических партий, кандидатов от партий, а также самовыдвиженцев на внеочередных выборах в Раду.