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21:08 (мск), источник: ТАСС

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Иранские власти должны сесть за стол переговоров с США, если они хотят, чтобы их страна «стала вновь богатой и процветающей», добавил глава Белого дома.

Источник: AFP 2019

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты «очень быстро» достигли бы с Ираном новых договоренностей по его ядерной программе, если бы власти этой республики пошли на переговоры с Вашингтоном. Уверенность в этом выразил в субботу президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

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Президент в очередной раз подверг критике разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли 8 мая прошлого года. «Мы начнем все сначала. Мы могли бы договориться с ними [Ираном] очень быстро, если бы они захотели [участвовать в переговорах]. Все зависит от них», — считает президент США.

Он также рассказал, что США хотят «сделать Иран снова великим» (лозунг предвыборной кампании Трампа). Как утверждал президент США, иранские власти должны сесть за стол переговоров с Вашингтоном, если они хотят, чтобы их страна «стала вновь богатой и процветающей». «Назовем это “Сделаем Иран снова великим”. Я не буду против», — подчеркнул Трамп.

Однако, добавил он, «ничего этого не выйдет», если Тегеран планирует «заполучить через пять-шесть лет ядерное оружие». Он в очередной заявил, что США не позволят этого.

Президент США подчеркнул, что существующий санкционный режим уже нанес ущерб экономике Ирана, а вскоре будут приняты новые меры, чтобы попытаться заставить Тегеран сесть за стол переговоров. «Сейчас в Иране экономический кризис. Они сейчас проходят через ад. Санкции нанесли им серьезный удар. Будут введены новые санкции, гораздо большие, — рассказал глава вашингтонской администрации. — Все, что я хочу — это отсутствие ядерного оружия».

Глава вашингтонской администрации также прокомментировал ситуацию со сбитым иранцами американским беспилотником. Он подчеркнул, что глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд был против нанесения ответного удара по Ирану после этого инцидента. Тем не менее, как указал американский лидер, военный вариант урегулирования ситуации вокруг Ирана «рассматривается всегда».

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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