22 июня, источник: ТАСС
Трамп заявил, что санкции против Ирана ужесточат 24 июня
ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/ — Глава Белого дома отметил, что это будут «серьезные» рестрикции.
Соединенные Штаты в значительной степени ужесточат санкционный режим против Ирана в понедельник, 24 июня. Об этом сообщил в субботу президент США Дональд Трамп.
«Мы вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник», — написал президент США в Twitter.
Президент в очередной раз подчеркнул, что «Иран не может обладать ядерным оружием», и вновь подверг критике разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая прошлого года.
Я с нетерпением жду того дня, когда с Ирана будут сняты санкции, и он снова станет продуктивной и процветающей страной — чем скорее, тем лучше!
Ранее в субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед в деле изучения возможностей для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие. По его словам, если иранские власти откажутся от идеи получить ядерное оружие, то «у них будет богатая страна». «Они будут так счастливы, а я буду их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет», — утверждал глава Белого дома.
8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.
По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.