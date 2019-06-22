Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Химики синтезировали мощное противораковое средство
Пенелопа Крус в дерзких образах снялась для глянца (фото)
Как квартиры отравляют своих владельцев
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Злой дух победил, Грузии больше нет: Стуруа о бунте
Модель пришла на вечеринку без белья, ее наказали
Пенелопа Крус в дерзких образах снялась для глянца (фото)
Старший сын Натальи Водяновой стал звездой модного показа
«Повелитель кефира»: Собчак приучает сына к здоровому питанию
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
22 июня, источник: ТАСС

Трамп заявил, что санкции против Ирана ужесточат 24 июня

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/ — Глава Белого дома отметил, что это будут «серьезные» рестрикции.

Источник: AP 2019

Соединенные Штаты в значительной степени ужесточат санкционный режим против Ирана в понедельник, 24 июня. Об этом сообщил в субботу президент США Дональд Трамп.

«Мы вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник», — написал президент США в Twitter.

Президент в очередной раз подчеркнул, что «Иран не может обладать ядерным оружием», и вновь подверг критике разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая прошлого года.

Я с нетерпением жду того дня, когда с Ирана будут сняты санкции, и он снова станет продуктивной и процветающей страной — чем скорее, тем лучше!
Дональд Трамп
президент США
Читайте также
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Ранее в субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед в деле изучения возможностей для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие. По его словам, если иранские власти откажутся от идеи получить ядерное оружие, то «у них будет богатая страна». «Они будут так счастливы, а я буду их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет», — утверждал глава Белого дома.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Читайте также

Справка
Ядерной сделке конец? США готовятся к войне? Объясняем, что происходит вокруг Ирана

Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Грузия обойдет запрет на перелеты в Россию
Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую
Экс-игрок КВН выдвинулся от партии Зеленского в депутаты Рады
В США выпал снег (фото)
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов из РФ
В Тверской области катер врезался в берег
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь