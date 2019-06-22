Клинцевич прокомментировал ЧП с журналистами «России-24» в Грузии

Ранее сообщалось, что в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», нападавшие пытались избить корреспондента и оператора. В МИД РФ заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан РФ. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что возбудили уголовное дело по статьям «о препятствии журналисткой деятельности» и «насилие».
«На мой взгляд, возбуждение МВД Грузии дела по факту инцидента со съемочной группой “Россия-24” в Тбилиси можно расценить как свидетельство того, что власти страны начинают постепенно понимать, какие последствия ожидают ее в случае разрыва связей с Россией», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Он добавил, что антироссийские выступления радикалов не могли стать для властей неожиданностью.
Неожиданностью для властей, судя по всему, стала реакция России на эти выступления — в то же время странно, если кто-то рассчитывал, что мы подобное «проглотим», продолжив, как и прежде, «поставлять» в Грузию наших туристов без всякой гарантии для их безопасности. Но это уже проблема исключительно грузинской стороны.
Франц Клинцевиччлен комитета Совета федерации по безопасности
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.