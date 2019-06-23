08:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Саакашвили обвинил Россию в «наглости»
Бывший грузинский лидер призвал граждан Украины проводить отпуск в Грузии вместо россиян.
«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила», — сказал он в эфире украинского телеканала «112».
Также политик, ранее получивший гражданство Украины, призвал украинцев проводить отпуск в Грузии.
Напомним, 20 июня в Грузии прошли массовые протесты
В связи с тем, что обстановка в стране небезопасна, президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию. Позже Минтранс РФ сообщил, что грузинским авиалиниям также временно запретят летать в Россию.
Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал своих сторонников в республике выйти на улицы Тбилиси.