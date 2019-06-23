Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Как квартиры отравляют своих владельцев
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
Дерзкий сигнал России для НАТО восхитил китайских экспертов
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
«Умру через 3 месяца»: умирающая Яковлева довела зрителей до слез
Дроздова выгнали из «В мире животных» без денег
Злой дух победил, Грузии больше нет: Стуруа о бунте
Модель пришла на вечеринку без белья, ее наказали
Нелепые наряды Барановской, Лорак и других звезд
Водянова с возлюбленным, Джиджи Хадид и другие звезды на показе
«Повелитель кефира»: Собчак приучает сына к здоровому питанию
Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Фоторепортажи
10Выпускной-2019
16Давай на Домбай!
08:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Саакашвили обвинил Россию в «наглости»

Бывший грузинский лидер призвал граждан Украины проводить отпуск в Грузии вместо россиян.

Источник: Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Грузии.

«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила», — сказал он в эфире украинского телеканала «112».

Читайте также
Эксперт: ссорясь с Россией, Грузия пилит сук, на котором сидит

Также политик, ранее получивший гражданство Украины, призвал украинцев проводить отпуск в Грузии.

Напомним, 20 июня в Грузии прошли массовые протесты из-за ситуации с делегацией из России на заседании МАП. Оппозиция была возмущена тем, что кресло спикера парламента занял глава российской делегации Сергей Гаврилов. В ходе митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси пострадали около 240 человек, полицейские задержали 305 участников акции.

В связи с тем, что обстановка в стране небезопасна, президент РФ Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию. Позже Минтранс РФ сообщил, что грузинским авиалиниям также временно запретят летать в Россию.

Ранее сообщалось, что Саакашвили призвал своих сторонников в республике выйти на улицы Тбилиси.

Протесты в Тбилиси
00:00 (мск)Georgian Airways предложила рейс Тбилиси — Ереван — Москва для обхода запрета
22 июняКлинцевич прокомментировал ЧП с журналистами «России-24» в Грузии
22 июняВ Тбилиси возобновились акции протеста
Зачем Трамп встретится с Путиным
Зурабишвили заявила, что россияне «должны приезжать» в Грузию
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
На Марсе обнаружены возможные признаки жизни
МЧС уточнило данные о пострадавших в аварии с катером под Тверью
США атаковали компьютерные системы Ирана
Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь