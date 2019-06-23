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08:34 (мск), источник: Интерфакс

США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

Издание сообщает, что кибератака нарушила работу компьютеров, с помощью которых осуществляется контроль за запуском ракет. Отмечается, что атака не привела к гибели людей, как среди военного, так и гражданского населения.

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По словам двух собеседников газеты, киберкомандование США планировало атаку «неделями, если не месяцами». Они утверждают, что эта кибератака должна была стать ответом на инцидент с танкерами в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвинил Тегеран.

The Washington Post уточнила, что подготовку кибератаки координировали агенты ЦРУ США и сотрудники военной организации, осуществляющей свою деятельность на всем Ближнем Востоке.

Представители Белого дома и киберкомандования США отказались от комментариев.

Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила, что не может обсуждать деятельность в киберпространстве из соображений безопасности.
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20 июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил в южной прибрежной провинции Хормозган американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что США были готовы нанести удар по Ирану, но он отменил его за десять минут до запланированного времени. По словам главы США, он счел возможную гибель 150 людей в результате удара несоразмерным ответом на инцидент с беспилотником.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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