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08:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп опроверг остановку удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что не отменял приказ об ударе по Ирану.

Американский лидер заявил, что его слова были интерпретированы неверно.

Он подчеркнул, что на этот раз лишь приостановил атаку.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. По его словам, американские военные были готовы атаковать сразу три различных объекта в Иране, но он отменил атаку, когда узнал от одного из генералов, что в результате удара погибнут примерно 150 человек.

За день до этого военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

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