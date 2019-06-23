Путин: возможности Трампа развивать отношения с Россией ограничены

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой, которое опубликовано на сайте телекомпании.
«Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он [Трамп] хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли», — считает Путин.
Глава российского государства отметил, что и Россия, и США заинтересованы в диалоге. Попытки же добиться своих целей силой не увенчаются успехом, полагает он.
«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно», — сказал Путин.
«Но диалог, конечно, нужен», — убежден президент РФ. «У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно», — заявил Путин. «Поэтому, как только они будут готовы — пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения», — добавил он.
При этом президент РФ не склонен торопить США в этом вопросе. «Я не знаю, это пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — сказал он.