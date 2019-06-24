01:02 (мск), источник: Ведомости
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Поводом для его проведения стало дело Ивана Голунова.
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против полицейского произвола и политических репрессий. Его участники требовали прекращения уголовных дел «Нового величия», «Сети», активистки Анастасии Шевченко и многих других активистов.
По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие 3900 человек. МВД оценило число участников в два раза меньше. Проект «ОВД-инфо» писал, что через рамки не пустили активистов с плакатами в поддержку задержанных на Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.
Митинг организовали Независимый профсоюз журналистов и Либертарианская партия. Поводом для его проведения стало дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Обвинения с журналистов сняли, но виновные в фабрикации дела все еще находятся на свободе, отмечали организаторы. Кроме того, продолжается преследование других журналистов и активистов.
Протестные акции против произвола полиции и за свободу слова прошли в воскресенье и в других городах России. Так, во Владивостоке на пикеты вышли около 30 человек, на них собирали подписи под обращением к председателю Следственного комитета и генпрокурору о проведении тщательного расследования по делу Голунова, сообщил профсоюз журналистов. Пикеты также прошли в Хабаровске, Новокузнецке, Омске, Саратове, Калининграде. Около 200 человек, по данным незарегистрированной Либертарианской партии, вышли на митинг в Нижнем Новгороде.
В МВД по
Полицейские задержали Голунова в начале июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Его поддержали коллеги, общественные деятели, бизнесмены и политики. Позже полиция сняла с него обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, а двоих генералов МВД уволили.
После освобождения Голунова в Москве 12 июня прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. Желание прийти на акцию в созданной в Facebook группе тогда выразили 20 000 человек. Мэрия Москвы призвала организаторов акции обсудить условия, но те заявили, что готовы сделать это только публично в эфире телеканала «Дождь». Однако несколько организаторов все же встретились с представителями мэрии, но марш на 12 июня им не согласовали. Акция все равно прошла, на ней были задержаны около 530 человек, по данным проекта «ОВД-инфо». При этом ГУ МВД заявило, что в мероприятии приняли участие 1200 человек, однако, по словам очевидцев, их было в несколько раз больше. Одновременно с этими событиями мэрия согласовала митинг на 16 июня на проспекте Сахарова, его заявителями в том числе стали председатели Союза журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев. Акция, по данным полиции, собрала 1600 участников, очевидцы же говорили, что число участников было в несколько раз меньше.