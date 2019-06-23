19:30 (мск), источник: РИА Новости
Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула
АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Кандидат от основной оппозиционной
Основной соперник Имамоглу, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана,
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло.
Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов