Климкин заявил, что Киев готовит давление на Москву для освобождения украинских моряков

«Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется вне камеры», — сказал Климкин в интервью украинскому «5 каналу».
Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.
В МИД РФ тогда заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.
Три судна Военно-морских сил Украины при прохождении Керченского пролива 25 ноября 2018 года нарушили процедуры следования через территориальные воды России и не отреагировали на требования пограничников остановиться. Чтобы их остановить, было применено оружие, трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Суда были задержаны, а моряки арестованы.