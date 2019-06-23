В Тбилиси начался очередной митинг с требованиями отставки главы МВД

На акцию вышли несколько тысяч человек.
Ранее в воскресенье гендиректор оппозиционного телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что согласно имеющейся у него информации, власти могут начать ночью штурм телекомпании, которая «активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста».
В ответ на это заявление лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что гендиректор оппозиционного канала «искусственно нагнетает» ситуацию.
«Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей. Поэтому заявление Гварамия является ложью и абсурдом», — сказал Талаквадзе.
В ночь на 21 июня в центре Тбилиси произошли беспорядки, поводом к массовым акциям стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Митинги продолжились в субботу, 22 июня.