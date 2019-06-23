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21:08 (мск), источник: Интерфакс

В Тбилиси начался очередной митинг с требованиями отставки главы МВД

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В Тбилиси на площади перед зданием парламента в воскресенье возобновилась акция протеста, проходящая четвертый день подряд под требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

Источник: AFP 2019

На акцию вышли несколько тысяч человек.

Ранее в воскресенье гендиректор оппозиционного телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что согласно имеющейся у него информации, власти могут начать ночью штурм телекомпании, которая «активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста».

В ответ на это заявление лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что гендиректор оппозиционного канала «искусственно нагнетает» ситуацию.

«Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей. Поэтому заявление Гварамия является ложью и абсурдом», — сказал Талаквадзе.

В ночь на 21 июня в центре Тбилиси произошли беспорядки, поводом к массовым акциям стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Митинги продолжились в субботу, 22 июня.

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