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06:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия не намерена делать примирительных шагов в санкционном противостоянии

Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, и не намерена делать примирительных шагов первой, заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, в ЕС «должна накопиться критическая масса негативного отношения» к экономическому противостоянию, чтобы политика Брюсселя в отношении России изменилась в позитивную сторону.

Никаких «переговоров» об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги.
Сергей Приходько
первый замруководителя аппарата российского правительства (цитата по ТАСС)

Отметим, что в ходе визита в Гавр премьер-министр РФ обсудит французским коллегой региональные кризисы, в частности Сирию и Украину, а также экономические вопросы. Москва рассчитывает восстановить работу российско-французских межгосударственных структур, деятельность которых была приостановлена в 2014 году.

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