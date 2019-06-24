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10:36 (мск), источник: ТАСС

МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит «двадцатки». Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», — отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Пятому каналу» выступил с утверждением, что Зеленский посетит Осаку. «Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — сказал он, указав также на возможность встречи президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным в будущем.

Заседание лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке с 28 по 29.

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