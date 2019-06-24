10:36 (мск), источник: ТАСС
МИД Японии опроверг сообщения о визите Зеленского в Осаку, где пройдет саммит G20
ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о возможном визите украинского президента Владимира Зеленского в Осаку, где на этой неделе пройдет саммит «двадцатки». Об этом сообщили в понедельник ТАСС в
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