10:17 (мск), источник: РИА Новости
Владимир Плахотнюк уходит в отставку с поста главы Демпартии Молдавии
РИА Новости. Владимир Плахотнюк в понедельник сообщил, что уходит в отставку с поста главы Демпартии Молдавии.
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Плахотнюк сообщил в понедельник, что он покидает пост председателя Демократической партии, но при этом он не отказывается от мандата депутата.
«Я сегодня подал в отставку с должности председателя партии и пообещал коллегам организовать как можно скорее конгресс, чтобы выбрать новое руководство партии и утвердить политическую программу», — написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.
По его словам, Демпартии нужна новая политическая программа, как для представителей оппозиции. Кроме того, Плахотнюк надеется, что таким образом сторонникам партии не придется сталкиваться с давлением со стороны других сил.
«Что касается мандата депутата — этот мандат, в первую очередь, отражает уважение по отношению к голосам граждан, поскольку за этот мандат было отдано самое большое количество голосов в Молдавии. Мне нужен этот мандат не
Плахотнюк —
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил