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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих

ТБИЛИСИ, 24 июн — РИА Новости. Правящие власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих в Тбилиси и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе, заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

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Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

«Грузинская мечта» приняла решение о проведении в 2020 году парламентских выборов по по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения", — заявил Иванишвили на брифинге.

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 — по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

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Ситуация в Грузии

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом», заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

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