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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль заявил о «русофобской истерии» в Грузии

Введенные Россией ограничения на полеты в Грузию могут быть отменены, когда в этой стране утихнут «русофобские настроения», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ситуация в Грузии «имеет тенденцию к усугублению».

Источник: Reuters

«К сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия, она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами», — сказал журналистам представитель Кремля. При этом он отметил, что между двумя странами «нет никакого политического конфликта».

На вопрос о возможности введения новых ограничений в отношении Грузии господин Песков ответил: «Пока мне неизвестно о существовании таких планов».

С 8 июля вводится временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и грузинских перевозчиков — в Россию. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне начавшихся в Грузии беспорядков. Поводом для них послужил визит российских депутатов. Особенно не понравилось протестующим то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

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