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14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин продлил контрсанкции в отношении ЕС

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Антироссийские санкции были введены ЕС летом 2014 года после присоединения к РФ Крыма.

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В ответ на это Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

В январе 2018-го глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил ЕС начать поэтапно отменять санкции. Великобритания и Франция выступили против. В марте 2019-го Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет свои ограничения. Глава государства при этом уверен, что западные санкции «не добиваются цели».

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