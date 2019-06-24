Путин продлил контрсанкции в отношении ЕС

Антироссийские санкции были введены ЕС летом 2014 года после присоединения к РФ Крыма.
В ответ на это Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран, помимо членов ЕС, были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
В январе 2018-го глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил ЕС начать поэтапно отменять санкции. Великобритания и Франция выступили против. В марте 2019-го Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС снимет свои ограничения. Глава государства при этом уверен, что западные санкции «не добиваются цели».