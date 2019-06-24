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18:45 (мск), источник: Ведомости

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют действительности, добавил он.

Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.

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