18:45 (мск), источник: Ведомости
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на
Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.
Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении
Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.