19:16 (мск), источник: ТАСС
Глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку
МАГАС, 24 июня. /ТАСС/.
«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.
О Евкурове
Евкурову 55 лет. В 1989 году он окончил Рязанское высшее
В 2004—2008 годах являлся заместителем начальника штаба
В 2008—2010 годах — президент Республики Ингушетия, с 2011 года — глава Ингушетии.
В сентябре 2018 года был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента.
22 июня 2009 года на федеральной трассе «Кавказ» в автомобиль Евкурова врезалась начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой находился
Член президиума ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», Герой России — звание присвоено указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги».