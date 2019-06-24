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19:16 (мск), источник: ТАСС

Глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Юнус-Бек Евкуров, возглавляющий Ингушетию с 2008 года, заявил о намерении уйти в отставку.

Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

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О Евкурове

Евкурову 55 лет. В 1989 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В ВС — с 1982 года. В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово и заняло аэропорт Приштины. Во время второй чеченской кампании, выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, Евкуров освободил из плена 12 российских военнослужащих.

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В 2004—2008 годах являлся заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

В 2008—2010 годах — президент Республики Ингушетия, с 2011 года — глава Ингушетии.

В сентябре 2018 года был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента.

22 июня 2009 года на федеральной трассе «Кавказ» в автомобиль Евкурова врезалась начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой находился террорист-смертник. Глава республики после лечения в московской клинике был выписан 10 августа. Следственные органы сообщали, что ряд непосредственных организаторов и исполнителей покушения были уничтожены в ходе спецопераций на Северном Кавказе.

Член президиума ингушского регионального отделения партии «Единая Россия», Герой России — звание присвоено указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги».

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