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22:07 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Его обращение опубликовано в фейсбуке.

Источник: РИА Новости

«Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — заявил экс-президент.

Порошенко призвал соотечественников не оставлять «в беде своих грузинских братьев».

Он также обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина — Грузия — Украина.

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию на Сакартвело.

«Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева», — напомнил он.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По подсчетам экспертов, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов.

Что изменилось для отдыхающих в Грузии россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
19:57 (мск)© Ньюстюб
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