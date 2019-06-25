Толкнувший Скабееву депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ

Во время прямого включения с заседания ПАСЕ Береза прервал интервью ведущей программы «60 минут» с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что нардеп захотел извиниться за январский инцидент в ассамблее. Вместо этого депутат обратился к журналистке с личными вопросами, при этом оскорбив ее мужа и соведущего программы Евгения Попова.
«Вы все время упоминаете: “Береза, Береза”. Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?» — заявил украинский парламентарий.
Скабеева обратила внимание на то, что в этот раз депутат говорит с ней на русском языке. При этом в прошлый раз Береза называл это «предательством интересов официального Киева», заметила журналистка. По словам нардепа, раньше он «не знал» русского специально для Скабеевой.
После этого Береза, активно жестикулируя, продолжил перебивать ведущую и ее собеседника. Скабеева отошла в сторону от представителя украинской делегации.
«Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс», — прокомментировала журналистка поведение депутата.
Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сидоренко. Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
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