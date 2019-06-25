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02:03 (мск), источник: РИА Новости

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, но возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла в ночь на вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

«Принимая во внимание решение, принятое комитетом министров (Совета Европы) в Хельсинки, а также исключительные обстоятельства, которые привели к его принятию, ассамблея постановляет… пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года», — говорится в документе.

«Эти полномочия выносятся на утверждение ассамблеей на следующем после их представления заседании», — гласит текст.

Вместе с тем, в резолюции остались положения, касающиеся возможности опротестовать полномочия делегации.
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Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

ПАСЕ приступила к обсуждению проекта документа в четверг в 16.00 (17.00 мск), обсуждение шло около девяти часов.

Российкая делегация уже прибыла в Страсбург.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ «без изъятий» примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.

Однако, как рассказал журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, «если в понедельник этот доклад будет принят, мы официально обращаемся за подтверждением полномочий нашей делегации. Этот вопрос включается в повестку заседания ПАСЕ во вторник под номером один».

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