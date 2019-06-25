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08:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Опубликованный вчера указ президента «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020—2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада. На это пойдут средства, сэкономленные на проводимом Минфином сокращении госаппарата. Однако помимо улучшения оплаты труда госслужащих ждут ужесточение найма, аттестации и требований к профессиональному развитию.

В 2019—2021 годах правительству предстоит реформировать государственную гражданскую службу, изменив для госслужащих систему найма, оплаты труда и мотивации. Это следует из опубликованного вчера на портале правовой информации указа президента «Об основных направлениях развития гражданской службы в РФ на 2019−2021 годы».

По нему до 2020 года Белый дом должен завершить работу по созданию нормативно-правовой базы для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы и порядку отбора кандидатов.
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Также правительству поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения госслужащими испытания в федеральных органах исполнительной власти и усовершенствовать процедуру их аттестации.

Еще одно направление реформы — создание на базе подведомственной Минтруду федеральной информсистемы отдельного ресурса для профессионального развития госслужащих.

До 1 января 2021 года Белый дом должен обеспечить мониторинг качества подготовки служащих по дополнительным профессиональным программам и усовершенствовать методы оценки их профессиональных качеств.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах правительство займется реформированием системы оплаты труда чиновников (без снижения его уровня, уточняется в указе) — оптимизация предполагает поэтапное увеличение в их доходах доли оклада за счет снижения доли премиальных выплат. Рост постоянной части зарплаты, в свою очередь, приведет и к росту размера пенсии госслужащих за выслугу лет.

По итогам 2018 года Росстат насчитал в РФ 692 тыс. региональных, 299 тыс. муниципальных и 38,3 тыс. федеральных госслужащих.
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Зарплата первых составила 49,4 тыс. руб. (107,7% к 2017 году), муниципальных служащих — 42,1 тыс. руб. (107,9% к 2017 году), федеральных — 126,6 тыс. руб. Если официальные доходы последних превышают среднюю зарплату по стране в несколько раз (в 2018 году — 40 тыс. руб.), то для остальных категорий эта разница не так велика. Впрочем, уровень укомплектованности всех категорий госслужбы в среднем не опускается ниже 90%.

Как ранее пояснял Минфин, источником средств для повышения постоянной доли в оплате труда госслужащих с нынешних 40% (60% — переменная часть, доплаты и премии) до 60% (такую цель ставит для себя министерство) должны стать средства, сэкономленные за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата без сокращения фондов оплаты труда госслужащих (подробнее см. «Ъ» от 20 марта).

Отметим, впрочем, что сэкономленных средств может не хватить — запланированные сокращения на 10% численности сотрудников центральных аппаратов органов исполнительной власти и 5% территориальных органов в 2020 году и сокращение на 10% численности терорганов в 2021 году, вероятнее всего, будут выполнены во многом за счет незакрытых низкооплачиваемых вакансий.

По словам Павла Кудюкина, члена совета профсоюза «Конфедерация труда», доля переменной части в зарплатах госслужащих сейчас может и превышать 60% за счет совместительства незакрытых вакансий.
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«Такая ситуация создает руководству органов власти возможность манипулирования подчиненными», — говорит он.

Отметим, впрочем, что сама высокая доля премий и дополнительных выплат при невысоком окладе характерна не только для зарплат чиновников — достаточно часто это встречается и на рынке частных вакансий, что в совокупности позволяет российскому рынку труда сохранять низкий уровень безработицы в кризисы за счет отмены допвыплат вместо увольнений.

Анастасия Мануйлова

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