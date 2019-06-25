10:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Российская делегация подала заявку на участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Решение по резолюции принято. Вы знаете, что дебаты происходили на протяжении многих часов, и несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ сделала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята. Здравое большинство отстояло позицию. Мы как только была принята резолюция, подали заявку на участие», — сказал спикер нижней палаты парламента (цитата по «Интерфаксу»).
По его мнению, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций. Володин считает, что «деструктивные силы» в ПАСЕ могут попытаться лишить Россию ее полномочий в ассамблее.
Ранее ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма. Именно это решение открывает возможность российской делегации вернуться в организацию. За документ проголосовали 118 делегатов, против — 62, воздержалось — 10. МИД Украины назвал такое решение «уступкой» России.
Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году