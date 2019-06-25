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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Трамп задумался о разрыве военного соглашения с Японией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим окружением выход из договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1951 году, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По данным источника агентства, американский президент в последнее время выражал недовольство этим соглашением, считая его несправедливым. Недовольство Трампа вызывает то, что что по этому договору США должны прийти на помощь Японии, если та подвергнется нападению, однако при этом японцы не обязаны помогать американцам, если возникнет такая необходимость.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, Трамп пока не предпринял никаких реальных шагов для выхода США из этого соглашения, и сотрудники его администрации полагают, что он вряд ли на это пойдет.

Агентство отмечает, что выход США из договора может поставить под угрозу сложившийся после Второй мировой войны альянс, который помог обеспечить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заложил основу для экономического подъема. Кроме того, этот шаг может привести к новой гонке ядерных вооружений, поскольку Японии придется искать другой способ защиты от угроз со стороны Китая и КНДР.

Трамп посетит Японию в ходе саммита G20 в Осаке, который пройдет 28—29 июня, и встретится там с премьером Японии Синдзо Абэ.

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