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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Transparency International узнала о многомиллионных тратах Минпромторга на командировки

Transparency International — Россия подсчитала, что Минпромторг и его глава Денис Мантуров в 2016—2017 годах потратили на проживание в зарубежных отелях минимум 19,3 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

«Так, в ноябре 2016 года в Шанхае министр жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1 млн 388 тысяч руб., а некоторые из его подчиненных — в другом отеле, в стандартных номерах за 9500 руб.», — отмечается в исследовании.

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Авторы доклада указали, что выяснить, сколько денег тратят различные органы власти на командировки, «оказалось неожиданно сложно» и только Минпромторг и Министерство образования и науки раскрывают детальную информацию о командировках.

Transparency International обратилась в другие министерства и ведомства, чтобы получить информацию о тратах на командировки, ее предоставили Минтранс (в 2018 году — 14 млн руб. на командировочные и 60 млн руб. на перелеты) и федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (2016−2018 гг.— 16,9 млн руб. на оплату проживание и проезд).

Организация направила заявления в Генпрокуратуру по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм, обращения также были направлены в Федеральное казначейство, Счетную палату, рекомендации в Управление делами президента и в правительство.

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