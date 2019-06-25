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16:11 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песок.

Источник: AP 2019

«Естественно, говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, невозможно, невозможно людям и запретить ездить в Грузию. Никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать», — сказал он.

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Пескова спросили, насколько эффективны ограничения авиаперевозок в Грузию при том, что грузинские авиакомпании намерены предложить россиянам шаттлы из транзитных аэропортов соседних стран для их доставки в республику.

После беспорядков в центре Тбилиси Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Грузинским авиакомпаниям запретил летать в Россию российский Минтранс.

24 июня Песков заявил, что введенные ограничения не являются санкциями и преследуют цель обезопасить российских граждан. Он предупредил о реальной физической угрозе опасности в Грузии. Он напомнил, что с агрессией грузинских радикалов в Тбилиси столкнулись депутаты Госдумы и журналисты.

Политической подоплеки у этих ограничений нет, заверял он. Их отменят, когда ситуация в Грузии вернется «в нерусофобское русло», добавил Песков. На тот момент, по его наблюдению, ситуация имела тенденцию к усугублению.

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