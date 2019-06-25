15:24 (мск), источник: Интерфакс
Евкуров отверг связь решения об отставке с протестами после договора с Чечней
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Глава Ингушетии
«Решение по отставке не связано с событиями, происходившими в регионе в прошлом году (протесты после подписания соглашения о границах с Чечней — ИФ). Оно не принято под давлением оппозиции. Если будет необходимость, глава государства найдет для меня место», — сказал Евкуров во вторник на заседании правительства региона.
Он порекомендовал правительству Ингушетии уделить максимальное внимание реализации в республике национальных проектов.
«Идея об отставке родилась не вчера, это согласованные вещи. Всему свое время. Независимо, как все сложится, надо правительству и администрации работать в прежнем режиме. На пике задач — реализация нацпроектов», — сказал Евкуров.
Ранее глава Ингушетии выразил надежду на то, что его преемником станет человек из народа, а также заверил членов совета тейпов, что принял решение об уходе «обдуманно и самостоятельно».
Евкуров принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. «Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия», — заявил Евкуров накануне в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.
8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.
9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.