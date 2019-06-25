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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров прокомментировал отставку главы Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке признаком наличия духа, выразив уверенность, что он еще не одно десятилетие будет полезен родине.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Юнус-Бек Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Он напомнил, что его нынешние полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики.

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своём намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России» — написал Кадыров на своей странице в Вконтакте.

По его словам, Евкуров возглавил республику в самое трудное время:

Как боевой офицер, патриот и Герой России он принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии. И отнёсся к такому повороту в своей жизни исключительно ответственно. Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи.

При этом он отметил строительство промышленных предприятий, сельскохозяйственных и социальных объектов.

«Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершенного против него теракта и сильных ранений», — подчеркнул Кадыров, выразив уверенность, что «Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен родине».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, прошение Юнус-Бека Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии не было сюрпризом для Кремля, президент РФ Владимир Путин примет решение и объявит об этом.

Обращение главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова
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24 июня© Ньюстюб
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