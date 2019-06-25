14:45 (мск), источник: РИА Новости
Кадыров прокомментировал отставку главы Ингушетии
ГРОЗНЫЙ, 25 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии
В понедельник
«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил
По его словам, Евкуров возглавил республику в самое трудное время:
Как боевой офицер, патриот и Герой России он принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии. И отнёсся к такому повороту в своей жизни исключительно ответственно. Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления
Юнус-БекаЕвкурова решены сложнейшие задачи.
При этом он отметил строительство промышленных предприятий, сельскохозяйственных и социальных объектов.
«Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершенного против него теракта и сильных ранений», — подчеркнул Кадыров, выразив уверенность, что «Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен родине».
По словам