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16:21 (мск), источник: RNS

Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках

Счетная палата России проверяла командировочные расходы Минпромторга России, сообщили RNS в Минпромторге в ответ на данные российского отделения антикоррупционной организации Transparency International.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проверок Счетной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период. При командировании министра решение о его направлении принимает правительство России.
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Отмечается также, что при командировании гражданских служащих министерства в иностранные государства им возмещаются расходы на жилье по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, установленных Минфином России».

«При этом, следует отметить, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (Министр, первый заместитель Министра, заместители Министра, Руководитель правительственной делегации, Член правительственной делегации и др.) согласно приложению № 2 к указанному постановлению, Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам», — подчеркнули в министерстве.

Ранее российское отделение антикоррупционной организации Transparency International со ссылкой на данные, размещенные Минпомторгом на сайте государственных закупок, сообщил, что Минпромторг в 2016—2017 гг. потратил на проживание своих чиновников в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн руб.

Так, по данным Transparency International, в ноябре 2016 года в Шанхае министр промышленности и торговли Денис Мантуров жил в президентском люксе The Peninsula Shanghai за 1 млн 388 тысяч рублей.

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