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15:31 (мск), источник: Интерфакс

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Источник: AP 2019

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», судья последовательно отклонил доводы защиты.

Он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции.

Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.

Теперь окончательное решение по экстрадиции за министром юстиции Австрии.

Ранее СМИ писали со ссылкой на юристов Фирташа, что, если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7−10 дней после судебного заседания.

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Председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

В феврале 2019 года Генеральный прокурор Австрии оспорил принятое в феврале 2017 года решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. В итоге вопрос об экстрадиции должен был решить Верховный суд Австрии (OGH).

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