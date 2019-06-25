17:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ
Украина решила отозвать своего посла при Совете Европы (СЕ)
«Из лидера по усилиям для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем никакого», — написал у себя на странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что СЕ потерял доверие государства, и восстановить его будет очень сложно.
24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован этим решением. В Кремле итоги голосования назвали победой здравого смысла.
«Проблема вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ — это, скорее, символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема заключается в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с Россией», — отметил господин Климкин.
По мнению министра, «особенно обидно» то, что сейчас в СЕ председательствует Франция. «Быть
Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году