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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ

Украина решила отозвать своего посла при Совете Европы (СЕ) из-за того, что Парламентская ассамблея (ПАСЕ) разрешила российской делегации вернуться к работе в организации.

Источник: Reuters

«Из лидера по усилиям для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем никакого», — написал у себя на странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что СЕ потерял доверие государства, и восстановить его будет очень сложно.

24 июня ПАСЕ проголосовала за резолюцию об ограничении санкционного механизма, что открыло возможность России вернуться в организацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован этим решением. В Кремле итоги голосования назвали победой здравого смысла.

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«Проблема вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ — это, скорее, символика. Очень неприятная, но символика. Реальная проблема заключается в том, что это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с Россией», — отметил господин Климкин.

По мнению министра, «особенно обидно» то, что сейчас в СЕ председательствует Франция. «Быть страной-основателем нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, простите за мой французский, полный mauvais ton», — отметил Павел Климкин. По его мнению, произошел какой-то «тотальный когнитивный диссонанс», который еще «аукнется» Европе.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет СЕ.

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