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07:15 (мск), источник: РИА Новости

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Источник: Council of Europe Parliamentary Assembly

За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

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Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. В польской, шведской и британской делегациях большинство депутатов также проголосовали против принятия документа.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

Возвращение России

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Однако ряд депутатов оспорили ее. По мнению экспертов, Москва «отобьется в этом споре».

Решение о возвращении России в ПАСЕ вызвало бурную реакцию Киева. Так, украинская делегация покинула зал заседаний до среды. Кроме того, Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

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