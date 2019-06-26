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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.

Источник: Reuters

ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации РФ были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

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По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.

Российская делегация заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.

Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством парламентариев.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, поступившем в распоряжении РИА Новости, говорится: «Выражая сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации в рамках процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи, комитет по мониторингу выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, которые оказывает влияние на выполнение других обязательств и обязательств Российской Федерации».

В проекте, по которому ещё будут поданы поправки, отмечается, что «в то же время следует подчеркнуть, что Ассамблея всегда оставалась приверженной диалогу как средству достижения долговременных решений, о чем свидетельствуют вышеупомянутые резолюции».
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«…Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа, подготовленного британским парламентарием Роджером Гейлом. «В свою очередь, Ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)», — добавляется в нем.

Также в проекте сказано, что «Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств. Доступ представителей мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен».

Кроме того, «Ассамблея призывает российские власти: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

В проекте России предлагается «безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines».
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Ассамблея также предлагает «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике…» ПАСЕ также просит «полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова».

ПАСЕ ожидает, что «ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам».

В проекте предлагается «мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года».

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