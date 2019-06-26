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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА Новости

Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.

Закон поступает на подпись президенту РФ.

Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесён в парламент президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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