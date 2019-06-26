11:11 (мск), источник: РИА Новости
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесён в парламент президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.