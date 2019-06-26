Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Как спастись от борщевика: инструкция
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Где живут студенты московских вузов: фото
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже
Российский турист рассказал о ситуации в Тбилиси
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Утонул гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский - СМИ
Умерла актриса Покровская, мать Михаила Ефремова
Звезда «Универа» экстремально похудел
Как я ставлю по 50 целей в год и что из этого выходит
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
«Где, где? В Караганде!»: как выглядит город из крылатой фразы?
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
12Протесты перед зданием парламента Грузии
12:53 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле скептически оценили опрос «Левада-центра» о пытках со стороны силовиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что исследование, по которому каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков, требует изучения.

Источник: Reuters

«Сейчас на “конференц-колле”, наверное, человек 30 есть, кто сталкивался с пытками представителями органов правопорядка? Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать», — сказал Песков в среду в ходе общения с журналистами.

Ранее аналитический «Левада-центр» по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток» в связи с Международным днем в поддержку жертв пыток провел исследование. Согласно данным центра, с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый респондент.

Новость
Россиянин добился компенсации за пытки пьяных полицейских

При этом выяснилось, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.

Песков, комментируя исследование, заметил, что видел сообщения в СМИ, но пока не было возможности изучить материал.

Журналисты привели в пример дело журналиста Ивана Голунова. «Это отдельный случай», — отметил пресс-секретарь президента.

«Я имею в виду, что, конечно, очень внимательно нужно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался. Говоря языком социологов, какая методика применялась. Поэтому, конечно, отвечать поверхностно не хотелось бы», — сказал Песков.

Дело журналиста Ивана Голунова прекращено
23 июняАкция против незаконных преследований журналистов и активистов пройдет в Москве
21 июняДве улицы перекроют для транспорта в центре Москвы из‑за митинга 23 июня
17 июняСЖР просит главу СКР взять под контроль дела двоих осужденных за хранение наркотиков

Международный день в поддержку жертв пыток отмечается 26 июня.

«Северному потоку — 2» грозит срыв сроков
В Саратове предотвратили теракт
Вода в Байкале оказалась отравлена токсинами
Адвокат Кокорина заявила, что у нее требовали большую сумму
Рыбаки поймали форель с обручальным кольцом на хвосте
Аномальная жара охватила Европу (фото)
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Почти идеальный ноутбук среднего класса Ноутбук «на каждый день» по очень приятной цене.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Новый кроссовер Ford: как Ecosport, только красивый С 1997 по 2002 год под именем Puma продавалось маленькое фордовское купе на базе модели Fiesta
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь