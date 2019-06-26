12:53 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле скептически оценили опрос «Левада-центра» о пытках со стороны силовиков
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU —
«Сейчас на “конференц-колле”, наверное, человек 30 есть, кто сталкивался с пытками представителями органов правопорядка? Назовите себя. Есть ли
Ранее аналитический «Левада-центр» по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток» в связи с Международным днем в поддержку жертв пыток провел исследование. Согласно данным центра, с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый респондент.
При этом выяснилось, что общество не готово требовать от власти полного запрета пыток: значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает его применение.
Песков, комментируя исследование, заметил, что видел сообщения в СМИ, но пока не было возможности изучить материал.
Журналисты привели в пример дело журналиста Ивана Голунова. «Это отдельный случай», — отметил
«Я имею в виду, что, конечно, очень внимательно нужно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался. Говоря языком социологов, какая методика применялась. Поэтому, конечно, отвечать поверхностно не хотелось бы», — сказал Песков.
Международный день в поддержку жертв пыток отмечается 26 июня.