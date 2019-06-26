14:22 (мск), источник: Секрет Фирмы
В Госдуме не будут менять статью о преступном сообществе. Даже после слов Путина
Законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса
«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом, предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его
Также в документе утверждалось, что предъявление бизнесменам дополнительного обвинения по этой статье позволяет заключать их под стражу только на основании того, что они возглавляют юридическое лицо.
Идею об изменении статьи об организации преступных сообществ впервые высказал в марте
Во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня глава государства заявил, что «нельзя применять 210-ю статью УК РФ к экономическим преступлениям». По его словам, «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто‑то из членов этой организации замечен в нарушениях закона».
Андрей Суворов