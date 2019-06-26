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14:22 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Госдуме не будут менять статью о преступном сообществе. Даже после слов Путина

Законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи об организации преступных сообществ (ст. 210 УК РФ), внесенный депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым, вернули автору из-за отсутствия отзыва правительства.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом, предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась», — сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В свою очередь, комитет поддержал это предложение.

В законопроекте говорилось о запрете использования уголовной статьи об организации преступного сообщества и участии в нем в случаях совершения преступлений в сферах предпринимательства и экономики.
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Также в документе утверждалось, что предъявление бизнесменам дополнительного обвинения по этой статье позволяет заключать их под стражу только на основании того, что они возглавляют юридическое лицо.

Идею об изменении статьи об организации преступных сообществ впервые высказал в марте бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он направил главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой скорректировать законодательство для предпринимателей.

Во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня глава государства заявил, что «нельзя применять 210-ю статью УК РФ к экономическим преступлениям». По его словам, «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто‑то из членов этой организации замечен в нарушениях закона».

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