Глава Минпромторга объяснил заселение чиновников в люксовые номера гостиниц их доступностью

Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся.
Денис Мантуровглава Минпромторга
Он отметил, что у каждого ведомства есть процедура по отбору компаний, которые организуют командировки чиновников и подбирают им номера в гостиницах. «То количество выездов, которое осуществляется ведомствами, в частности нашим ведомством, оно определяется заранее бюджетом министерства, и мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются», — заявил Мантуров.
25 июня Transparency International опубликовала расследование о затратах ведомств на командировки сотрудников и отметила, что эти расходы почти никто не проверяет. По данным организации, Минпромторг потратил на эти цели в 2016—2017 годах 19,2 млн рублей, а Мантуров в рабочих поездках останавливается в «сверх-дорогих отелях, выбирая номера президент-класса». В 2016 году министр снял номер в Шанхае в The Peninsula Shanghai за 1,388 млн рублей за сутки. Номер был площадью 400 квадратных метров с двухэтажной столовой, гостиной, кабинетом, туалетной комнатой для гостей, гардеробной и сушилкой для ногтей.