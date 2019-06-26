ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия

Голосование по резолюции о восстановлении в правах делегации РФ состоялось после дебатов о целесообразности возвращения россиян к работе в ассамблее. К этой резолюции депутатами с Украины, из Великобритании и стран Балтии были внесены почти два десятка поправок, в частности с предложениями перенести рассмотрение вопроса на 2020 год или частично ограничить российскую делегацию в правах на работу в ПАСЕ. Однако в итоге все поправки были отклонены. «О каком компромиссе мы говорим? Компромисс — это учет мнения разных сторон, но наше мнение никто не учитывает!», — возмутился во время обсуждения поправок глава украинской делегации Владимир Арьев.
Напомним, делегация РФ была лишена права голосовать в ПАСЕ в 2014 году из-за событий в Крыму. Тогда же российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ Москва отозвала делегацию из ПАСЕ и перестала выплачивать взносы в бюджет Совета Европы. Ситуацию удалось переломить только в мае этого года, когда главы МИД стран-участниц Совета Европы призвали предоставить всем членам организации равные права, в том числе по участию в работе ассамблеи.
Соответствующее решение в понедельник приняли и депутаты ПАСЕ, после чего оставалось технически утвердить российскую делегацию в полноте ее прав, что и было сделано несмотря на попытки заблокировать этот процесс.