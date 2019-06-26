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20:45 (мск), источник: Life.ru

Путин принял отставку Евкурова, поблагодарив за работу на посту главы Ингушетии

Российский лидер попросил экс-главу республики в первое время оказывать помощь новому руководству региона.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и поблагодарил его за работу. Тот в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за оказанное доверие.

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— Уважаемый Владимир Владимирович, уже почти 11 лет я руковожу республикой. За это время сделано очень многое, мы практически превратились сегодня в один из динамичных развивающихся регионов. Почти пять лет мы находимся в двадцатке регионов России, — заявил Евкуров.

Он оценил личное участие президента в развитии и помощи республике. Евкуров отметил, что Путин не раз прилетал в Ингушетию и брал сложные вопросы под свой личный контроль.

— Я не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди и просил бы вас о досрочном сложении полномочий. В дальнейшем готов в любом секторе, любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за доверие, — отметил Евкуров.

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В свою очередь президент РФ поблагодарил Евкурова за работу, которую он проделал в республике.

— Проблем ещё много, но они мало чем отличаются от проблем страны в целом. Это касается и необходимости обеспечения роста доходов граждан, — отметил лидер страны.

При этом глава государства отметил в республике и оздоровление финансов, рост показателей в таких сферах, как строительство, промышленное производство.

— Всё это хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития. Рассчитываю, что новое руководство республики будет это иметь в виду, самым серьёзным образом работать. А вас попрошу новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, и помочь в первые дни работы, — подытожил глава государства.

24 июня Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, это не стало сюрпризом для Кремля.

Напомним, Евкуров возглавляет республику с 2008 года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру по военной линии.

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