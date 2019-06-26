20:56 (мск), источник: Daily Storm
Посольство РФ заявило о вывозе из Венесуэлы российских специалистов по военной технике
Группа экспертов отправится на самолете из Каракаса в Москву.
Посольство РФ в Венесуэле сообщило, что Россия вывозит из этой страны специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали ей техническую помощь в обслуживании военной техники. Эксперты отправятся самолетом из венесуэльской столицы Каракас в Москву 26 июня. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
«26 июня из Каракаса в Москву вылетает самолет Ил-62 с российскими специалистами, которые находились в Венесуэле три последних месяца и оказывали техническую помощь армии этой страны», — говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве также пояснили, что РФ поставила Боливарианской Республике технику, которая нуждалась в квалифицированном обслуживании. Эту задачу и выполняли эксперты из России. Они также обучали представителей венесуэльской армии обращению с такими машинами.
В начале июня президент России Владимир Путин говорил, что Москва не отправляет войска в Венесуэлу. По его словам, «определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности — и