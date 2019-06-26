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21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщается на сайте Кремля. Президент также принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Источник: Управление Росприроднадзора по Самарской области

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Махмуд-Али Калиматов до назначения руководил Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Эту должность он занимал с 2015 года. Перед этим он также три года был советником губернатора Самарской области. В 2004—2007 года Махмуд-Али Калиматов был прокурором Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров объявил об уходе 24 июня. Эксперты, опрошенные «Ъ», связали его решение с протестами, которые были вызваны соглашением об установлении административной границы с Чечней. При этом сам господин Евкуров не связывает уход с протестами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля решение экс-главы Ингушетии не стало сюрпризом.

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