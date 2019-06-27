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00:37 (мск), источник: Интерфакс

Депутата Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Он не набрал достаточного количества голосов.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, замглавы российской делегации в ПАСЕ проиграл выборы вице-спикера ассамблеи.

26 июня за него проголосовали 105 депутатов, против 154 депутата, сообщила председатель Пасе Лилиан Мори Паскье. Это был второй тур выборов.

25 июня Слуцкого выдвинули в вице-спикеры, украинская делегация опротестовала это предложение, поэтому за кандидатуру проводилось тайное голосование в течение всего дня. За него проголосовал 101 депутат при необходимом минимуме в 159 голосов. Всего в голосовании участвовали 198 депутатов из 316. После этого был объявлен второй тур.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой (справа) и председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) | Источник: РИА "Новости"

Слуцкого выдвинули в вице-спикеры в день, когда российская делегация подала заявку на участие в сессии ПАСЕ. Перед этим ассамблея приняла резолюцию об ограничении санкций в отношении отдельных делегаций. Это было одним из условий возвращения России в ПАСЕ. Вторым условием было полное восстановление полномочий российской делегации. ПАСЕ восстановила их 26 июня.

Россию лишили полномочий в 2014 году из-за событий в Крыму и в Донбассе. Последние три года Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ, а последние два года — не платила взносы в Совет Европы. Долги по взносам составили примерно 85 млн евро, рассказал «Интерфаксу» источник в российской делегации.

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